Сотрудники брянской Службы крови поздравили дарителей жизни с Днем донора

Фото: Григорий КОЖУРИН.

Сотрудники брянской Службы крови 14 июня поздравили дарителей жизни с Днем донора. Этот день учредили в 2005 году.

Вот как тепло врачи и сотрудники Брянской областной станции переливания крови (БОСПК) обратились сегодня к этим благородным людям:

«Дорогие и любимые наши доноры!

От всего коллектива БОСПК искренне поздравляем Вас со Всемирным Днем Донора!

Поделиться своей жизнью ради спасения жизни другого человека, что может быть благороднее?! Пусть судьба, по справедливости, вознаградит Вас за доброе, чуткое сердце! Желаем Вам крепкого здоровья, бесконечного счастья, благополучия, и конечно же высокого гемоглобина. Пусть Вам возвращается самое лучшее и прекрасное! С праздником, Дорогие Доноры! Примите нашу огромную благодарность, коллектив ГБУЗ БОСПК!».

Со своей стороны присоединяемся к поздравлениям, и напоминаем, что Брянская станция переливания крови совместно с донорами нашего региона не только спасает жизни наших земляков, но и на протяжении длительного времени помогают жителям новых регионов России, и военнослужащим, участвующим в СВО. За это их неоднократно благодарили и врачи, и командование, и спасённые люди.