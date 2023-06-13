Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянская горадминистрация добивается ускорения строительства бассейна в Бежицком районе. Проблему обсудили на планерке у и.о. главы Брянской городской администрации Станислава Кошарного. Речь шла о мерах реагирования на недобросовестную работу подрядчика, с которым в одностороннем порядке был расторгнут контракт. Конечная цель - завершить недоделки и вести объект в эксплуатацию. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Отметим, что подвижки в борьбе с нерадивыми исполнителями есть, - рассказали в мэрии города. - Брянская городская администрация уже выиграла два суда против ООО «Магистраль телеком». Больше четырех миллионов рублей взыскали в пользу муниципалитета за некачественно собранную ливневку, почти девять миллионов. рублей - за общестроительные недоделки.

Стоимость физкультурно-оздоровительного комплекса больше 200 миллионов рублей. Объект готов на 99%. Но внутри остались недоделки. В их числе канализация, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция. Также нужно установить недостающие светильники. Некачественный асфальт вокруг ФОКа предстоит заменить на новый. Уличные светильники, смонтированные с браком, подрядчик должен переделать за свой счет.