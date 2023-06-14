В Бежицком районе Брянска провели рейд по борьбе с несанкционированной торговлей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска убрали палатки, в которых осуществляли несанкционированную торговлю. Незаконно установленные прилавки, стеллажи, поддоны демонтировали в районе домов №323 по улице Бежицкой и №51 по улице 22 Съезда КПСС. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- С таких мест обычно ведется несанкционированная торговля - без разрешительных документов, в нарушение санитарных правил, - говорят в Мэрии города. - Покупка продуктов «с земли» в таких случаях может стать причиной пищевого отравления.

Демонтаж провели специалисты районного сектора торговли совместно с сотрудниками дорожного управления города Брянска. Рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли регулярно ведут во всех районах Брянска.