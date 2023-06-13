Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске отремонтируют переход на «полтиннике». Месяц потребовался на то, чтобы проект прошел экспертизу. Заключение получили, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Проект предполагает капитальный ремонт всей облицовочной поверхности перехода: стен и потолка, а также полов. Над входами сделают козырьки, защищающие от осадков. Внутри появится новое, современное освещение, переделают ливневую канализацию. Кроме того, построят электрические подъемники для маломобильных групп населения. Вместе тем оставят и стационарные пандусы для велосипедов, сумок с колесиками.

Сейчас Брянская городская администрация ищет средства на капремонт перехода.

Подземный переход на «полтиннике» построили в 1985 году, в год 1000-летия Брянска. У сооружение четыре входа, и в целом оно когда-то было удобным для горожан. Однако в последние годы состояние подземного перехода стало критическим: ступени начали откалываться, гранитные плиты от стен — отваливаться, щебень из асфальта выпирает настолько, что ощущается даже через подошву обуви, освещение тусклое.