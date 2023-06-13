На Брянщине учреждения здравоохранения получили 39 новых машин "скорой помощи"

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Брянские учреждения здравоохранения получили 39 новых машин "скорой помощи". Во вторник, 13 июня, накануне дня медицинского работника на площади Ленина в Брянске прошла торжественная церемония вручения. Об этом сообщаю в пресс-службе Брянской областной Думы.

Ключи от машин вручали губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель заксобрания региона Валентин Суббот.

- На Брянщине стало хорошей и доброй традицией собираться на главной площади столицы нашего региона по очень важным и торжественным поводам, - сказал Александр Богомаз.- Сегодня, в преддверии Дня медицинского работника, здесь проходит церемония вручения медицинским организациям области ключей от 39 новых машин, которые были приобретены за счет средств федеральной казны. Этот подарок - продолжение тех дел, которые были начаты в предыдущие годы, когда Президент страны, власть ставили цели и задачи, связанные с обновлением медицинского автопарка. Новые «скорые» оснащены современным оборудованием: дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами, глюкометрами и другой медтехникой. Автомашины комфортны как для работы врачей, так и для перевозки пациентов.

Руководители области заверили присутствующих, что работу по приобретению автотранспорта для учреждений здравоохранения Брянской области продолжат.