Фото: городское объединении парков культуры и отдыха Брянска.

В парках Брянска в День России прошли яркие концерты. Об этом сообщают в городском объединении парков культуры и отдыха Брянска.

Так, в Центральном парке культуры и отдыха им. 1000-летия Брянска состоялся праздничный концерт "Пою тебе, моя Россия!" ансамбля народной песни "Раздолина". Майский парк порадовал горожан и гостей

Концертной программой "Я люблю тебя, Россия!" выступили ансамбль русской песни «Рябины цвет» и вокальное объединение «Юность».

Хор ветеранов ГДК БМЗ выступил с программой «Наш дом-Россиия в парке-музее Алексея Толстого.

Фото: городское объединении парков культуры и отдыха Брянска.

Было многолюдно и вело и в парке культуры и отдыха «Юность». Здесь свою концертную программы представил вокально-эстрадный ансамбль «Арт-акцент», а также выступил лауреат Брянских конкурсов Мурад Агаларов.

- Все концерты были очень яркими и запоминающимися, - рассказали в городском объединении парков культуры и отдыха Брянска. - Прозвучали как народные, так и современные песни, каждый уголок парков был наполнен музыкой и атмосферой главного праздника страны. Спасибо всем артистам и зрителям!

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