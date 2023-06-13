Филиал «Брянскэнерго» провел комплекс мероприятий по электробезопасности для школьников

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги более 40 мероприятий по электробезопасности, которые специалистами энергокомпании в течение мая проводились в школах города Брянска и районов Брянской области. Ребятам рассказывали об электричестве, акцентировав внимание на том, что оно может оказаться как другом, так и опасным врагом.

Школьники познакомились с предупреждающими табличками и плакатами, которые помещены на энергообъектах и узнали, что такое «шаговое напряжение». Сотрудники филиала рассказывали школьникам, когда оно возникает, и как действовать, если вдруг оказались в опасной зоне.

Энергетики продемонстрировали детям способы оказания первой медицинской помощи условному пострадавшему от действия электрического тока. В завершении урока ребята закрепляли материал, отвечая на вопросы викторины про электробезопасности и смотрели тематические мультфильмы.

Всего в уроках по электробезопасности, которые организовали энергетики, приняли участие более 300 ребят в возрасте от 6 до 15 лет.

Кроме того, в региональный Департамент образования и отдел образования Брянской городской администрации «Брянскэнерго» направило письма с просьбой провести в школах города и области уроки электробезопасности. К ним прилагались материалы, которые помогут учителям в организации мероприятий: кроссворды, ребусы, конспекты уроков, тематические мультфильмы.

«Усиленное внимание к работе по профилактике детского электротравматизма накануне школьных летних каникул – одно из приоритетных направлений деятельности «Брянскэнерго», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Летом ребята дольше обычного могут оставаться одни, поэтому очень важно объяснить им, что такое электричество, и как необходимо себя вести, пользуясь электроприборами и находясь рядом с энергообъектами, чтобы не случилось беды».