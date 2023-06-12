Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянской области освятили поклонный крест у дороги Дятьково-Псурь. Совершил чин освящения иерей Павел Корнеев. Религиозный символ соорудили дятьковские казаки в память о погибших здесь в годы Великой Отечественной войны местных жителях. В церемонии освящения креста приняли участие местные жители и казаки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Старожилы называют эту дорогу Хуторской большак. В этом месте фашисты расстреливали местных жителей. Этой же дорогой они уводил наших земляков в концлагеря.