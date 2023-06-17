Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянский губернатор сообщил о готовности эвакуации жителей приграничных районов. Об этом Александр Богомаз 16 июня рассказал ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

- После той ситуации, которая случилась в Белгороде, мы думаем, как эвакуировать жителей, которые там проживают, - сказал Александр Богомаз. - В приграничье проживают порядка 13 тысяч человек <…>. Если придется эвакуировать, у нас созданы пункты временного размещения в Брянской области и местные власти знают, куда в какой пункт они должны эвакуировать людей.

Брянский губернатор также сообщил, что в приграничной зоне Брянской области находится 66 населенных пунктов, они регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

- Тем не менее, наше министерство обороны занимается охраной и обеспечением безопасности жителей Брянской области., - добавил глава брянского региона. - А власти Брянской области занимаются инженерным укреплением границы. Мы делаем это быстро и качественно.