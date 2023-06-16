Александр Богомаз и Игорь Маковский подписали соглашение о сотрудничестве на площадке ПМЭФ

Фото: ПАО «Россети Центр».

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подписали соглашение о сотрудничестве.

Взаимодействие между ПАО «Россети Центр» и Правительством региона направлено на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Брянской области. Также предусмотрена реализация мер по усилению защищенности объектов электросетевого комплекса и персонала филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

«Обеспечивать качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей – наша основная задача. Благодаря сотрудничеству с региональной властью мы расширим комплекс мероприятий по обеспечению безопасности труда энергетиков и защите электросетевых объектов в приграничных регионах, чтобы и дальше на высоком уровне исполнять наши обязанности, оперативно реагируя на любые вызовы», – подчеркнул Игорь Маковский.

«Специалисты филиала «Россети Центр» - «Брянскэнерго» вносят большой вклад в развитие нашей области, обеспечивая стабильную работу электросетевого комплекса региона, в том числе в непростых условиях приграничья. Усиление нашего взаимодействия позволит повысить эффективность и качество работы энергетиков, их безопасность и защиту энергообъектов в интересах жителей области», – отметил Александр Богомаз.