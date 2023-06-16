Предусмотрена реализация мер по усилению защищенности объектов электросетевого комплекса региона. Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области повысят качество и надежность энергоснабжения для потребителей. В рамках 25-го Петербургского международного экономического форума-2023 губернатор Александр Богомаз подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

Заключение соглашения позволит повысить эффективность и качество работы энергетиков. Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Соглашение направлено на повышение надежности, качества электроснабжения потребителей Брянской области, предусмотрена реализация мер по усилению защищенности объектов электросетевого комплекса региона, - рассказал Александр Богомаз. - Наша совместная задача - обеспечивать качественное и бесперебойное энергоснабжение наших жителей. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» вносит большой вклад в развитие нашей области, обеспечивая стабильную работу электросетевого комплекса, в том числе в непростых условиях приграничья.

Заключение соглашения позволит повысить эффективность и качество работы энергетиков, их безопасность и защиту энергообъектов.