Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Владимир Путин поздравил брянцев с Днем России. Текс поздравительного письма Президента РФ опубликовали на сайте регионального правительства.

- Уважаемые жители Брянской области! - говорится в поздравлении. - Поздравляю вас с Днем России. Наша страна всегда была крепка традициями патриотизма, сплоченностью народа и его беззаветной верой в Отечество.

Эти незыблемые ценности, гордость за ратные подвиги и трудовые свершения предков служат для нас надежным нравственным ориентиром, помогают добиваться больших, значимых целей во имя добра и справедливости, на благо любимой Родины. Желаю вам успехов и всего наилучшего.