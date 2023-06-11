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Общество11 июня 2023 16:36

Владимир Путин поздравил брянцев с Днем России

Президент РФ прислал поздравительное письмо
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Владимир Путин поздравил брянцев с Днем России. Текс поздравительного письма Президента РФ опубликовали на сайте регионального правительства.

- Уважаемые жители Брянской области! - говорится в поздравлении. - Поздравляю вас с Днем России. Наша страна всегда была крепка традициями патриотизма, сплоченностью народа и его беззаветной верой в Отечество.

Эти незыблемые ценности, гордость за ратные подвиги и трудовые свершения предков служат для нас надежным нравственным ориентиром, помогают добиваться больших, значимых целей во имя добра и справедливости, на благо любимой Родины. Желаю вам успехов и всего наилучшего.

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