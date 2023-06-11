Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Стародубе прошел товарищеский хоккейный матч. Играли команды правительства Брянской области под руководством губернатора Александра Богомаза и хоккейного клуба «Меленск», которую возглавил Александр Заблоцкий. Матч завершился со счетом 15:8 в пользу команды регионального правительства. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На Брянщине создали все условия для занятий спортом. Строят ледовые дворцы и физкультурно-оздоровительные комплексы. Улучшают материальную базу спортивных учреждений, воспитанники детских спортшкол получают новую форму, значительно повысили оплату труда тренеров.

Во время летних каникул ледовые дворцы и ФОКи будут пользоваться особой популярностью. У многих ребят появится возможность заниматься спортом во время отдыха.

Возрастное ограничение -12+