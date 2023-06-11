Исполнилось 100 лет со дня рождения брянского ветерана Ивана Бобракова

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Исполнилось 100 лет со дня рождения брянского ветерана Великой Отечественной войны Ивана Бобракова. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Иван Михайлович в свое время был председателем Брянского областного суда. В историю региона он вошел как солдат, и как честный, принципиальный судья, талантливый организатор работы судов, вдумчивый, профессиональный, искренне любящий свою работу руководитель.

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Он прожил 98 лет. Вся его жизнь – образец служения Родине, закону, правосудию, людям.

- Мне повезло с родителями, потому что благодаря им у меня было счастливое детство, - вспоминает дочь Ивана Михайловича Маргарита. - А вот 100-летие со дня рождения отца мне трудно осознать наверное потому, что совсем недавно мы были вместе, жили вместе и почти не расставались. Он прожил свою длинную жизнь. Детство его было тяжелое и очень голодное: война, и не одна, потом послевоенные годы, потеря родных. Но отец был очень активным человеком, любил жизнь, следил за собой и за своим здоровьем, любил и ценил свою семью, заботился и помогал своим родственникам, поддерживал крепкую связь с сестрой, братом, племянниками… Иван Михайлович очень любил садоводство. В 90 лет ездил на дачу, прививал яблони, груши, выращивал на одном деревне несколько сортов, и все они приживались. Из маленьких череночков умудрялся выращивать целые кусты. А еще увлекался пчеловодством, о пчелах знал все, покупал книги, что-то выписывал, делал вырезки…