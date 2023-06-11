В свет вышла серия книг о брянских героях Росгвардии

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В свет вышла серия книг книг «Бессмертный полк» православного издательства «Духовное преображение» о брянских героях Росгвардии. Ее пополнили рассказы об офицерах Росгвардии Героях России Александре Потапове, Андрее Фроленкове, Алексее Мищенко и Максиме Концове. Об этом сообщают в пресс-службе Управление Росгвардии по Брянской области.

Во время специальной военной операции на Украине они получили высокое звание Герой России. К сожалению, двоим из них - старшему лейтенанту Александру Потапову и лейтенанту Максиму Концову - награда была присвоена посмертно.

Авторы книг из калейдоскопа боевых эпизодов выделили главное. Им удалось передать атмосферу описываемых событий и настроение их участников. Истории жизни и подвигов росгвардейцев отражают истинную любви к родному Отечеству.

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