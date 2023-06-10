В брянском Стародубе на стадионе проходит фестиваль ГТО

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Стародубе 10 июня на стадионе «Заря» проходит фестиваль ГТО

В состязании по сдаче норм ГТО участвуют представители образовательных учреждений, школьники, сотрудники организаций и предприятий Стародуба. Об этом сообщают в пресс с-службе правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Участников фестиваля ГТО распределили по возрастным группам. Любители спорта проверили свои силы в в беге, подтягивании, прыжках в длину, стрельбе и других спортивных испытаниях. Эти испытания рекомендованы при сдаче норм ГТО.

В Брянской области действуют 33 центра тестирования, 32 центра тестирования комплекса ГТО.

- Полномочиями центров тестирования наделены 14 детско-юношеских спортивных школ и пять спортивных школ, восемь физкультурно-оздоровительных комплексов, четыре общеобразовательных учреждения, один муниципальный центр внешкольной работы и один культурно-досуговый центр, - говорят в пресс-службе регионального правительства.

Возрастное ограничение - 6+.