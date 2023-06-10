Из Брянска в Белгородскую область отправили две машины гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Из Брянска в Белгородскую область отправили две машины гуманитарной. В здание городской администрации доставили 30 тонн продуктов, которые расфасовали по коробкам. Их собирали, как говорится, всем миром. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Белгородскую область для жителей Шебекинского и Грайворонского городских округов отправили все самое необходимое: крупы, сахар, макароны, подсолнечное масло, сгущенное молоко, тушенка, бутилированную воду, сладости для детей.

Помочь соседям предложил губернатор Брянскойй области Александр Богомаз. На его инициативу оперативно откликнулись работники горадминистрации.

Напомним, недавно вся страна узнала про Шебекинский и Грайворонский городские округа, расположенные в Белгородской области. Последние несколько недель эти населенные пункты регулярно обстреливали ВСУ.