В Брянской области открыли туристический маршрут "По дорогам Вщижского княжества"

Фото: Музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг", vk.com.

В Брянской области 10 июня открыли туристический маршрут "По дорогам Вщижского княжества". Он существовал в 12 веке. Свое начало маршрут берет от здания школы, основанной в 1871 году дочерью Тютчева, и дальше идет через несколько памятников исторического, природного и культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея-заповедника Ф. И. Тютчева "Овстуг" Оксану Шейкину.

- Восьмикилометровый маршрут насыщен историко-культурными памятниками различных эпох. Стартует он у объекта культурного наследия федерального значения - школы Марии Бирилевой, дочери Федора Ивановича Тютчева, далее проходит по владениям Тютчевых в Овстуге, через городище Вщиж, которое в XII веке было удельным центром Черниговского княжества, - рассказала ТАСС Оксана Шейкина.

В 2023 году проект этого исторического маршрута выиграл конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию выделили более 2,5 миллиона рублей при условии софинансирования в 540 тысяч рублей. Разработало проект брянское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры совместно смузеем-заповедником Ф. И. Тютчева "Овстуг".

Участники маршрута вами выбирают способ его прохождение: автомобиль, велосипед или пешком. В начале путешествия гостям выдадут информационные буклеты и дальше они уже самио передвигаются по точкам маршрута, получая по QR-кодам архивные материалы, интересные факты, аудиозаписи.

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