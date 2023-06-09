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Общество9 июня 2023 12:16

Накануне Дня России 14-летним брянцам вручили паспорта

Событие состоялось в сквере Карла Маркса
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Накануне Дня России 14-летним брянцам вручили паспорта. Знаковое событие под названием «В судьбе России – моя судьба» состоялось 9 июня в сквере карла Маркса. Главный документ получили юные жители Советского района города. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

С получением паспорта юных брянцев поздравил исполняющий обязанности главы Советского района Денис Семенов.

- Сегодня вы получили самый главный и самый важный документ – паспорт, - сказал Денис Семенов. - Он не только удостоверяет личность. Он подчеркивает принадлежность к великому государству, стране со славным прошлым и светлым будущем. Несите достойно звание гражданина Российской Федерации.

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