В Брянске вручили спецтехнику военным и пограничникам

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске накануне Дня России вручили спецтехнику военным и пограничникам. Автомобили и снегоболотоходы, мототехнику для сотрудников Министерства обороны и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области передали на площади Ленина. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Новая техника позволит и дальше эффективно и профессионально выполнять задачи, стоящие сегодня перед нашими военнослужащими, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, существенно укрепит материально-техническую базу военных подразделений, - сказал Александр Богомаз.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Правительство Брянской области, депутаты, наши предприятия, отделение Всероссийского фонда «Защитники Отечества», брянское отделение Народного фронта и региональный благотворительный фонд «Во имя Отечества», жители области оказывают постоянно помогают военным.