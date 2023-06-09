Брянский губернатор медалью «За отвагу» наградил героев СВО

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор накануне дня России медалью «За отвагу» наградил героев специальной военной операции. За выполнение боевых задач на Краснолиманском направлении, за мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении гражданского долга награды получили 11 сотрудников АО «Транснефть-Дружба». Об этом Александр Богомаз сообщает на своей страницы ВКонтакте.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Когда потребовалась помощь нашим военным, сотрудники предприятия в числе первых отправились добровольцами на Донбасс и стали одними из тех, кто сегодня пишет новые главы истории страны, - сказал Александр Богомаз.

Губернатор поздравил защитников нашей родины с получением наград и поблагодарил за то, что они с честью выполнили поставленные задачи.