Фото: пресс-служба Брянской городской администрации, скриншот видео.

В Брянске семилетнюю девочку, выпавшую из окна девятого этажа, обнаружил прохожий. Мужчина утром выгуливал собаку. Он и вызвал полицию. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По информации экспертов-криминалистов, уходя, родители в 7:30 утра закрыли дверь в квартиру, но ребенок мог выйти самостоятельно, так как замки открывались изнутри. Что побудило ребенка подойти к окну и открыть его, пока непонятно. После падения с девятого этажа девочка получила травмы несовместимые с жизнью.

Напомним, трагедия произошла утром 8 июня. Из окна дома №123 по улице Ново-Советской выпала семилетняя девочка. Ребенок жил с мамой и отчимом. В Брянск семья переехала из Людиново две недели назад. Однокомнатную квартиру снимали. В это трагическое утро родители девочки ушли на работу, оставив ребенка одного. Девочка самостоятельно собиралась пойти в лагерь с дневным пребыванием в школе №42. Образовательное учреждение находится недалеко.

На месте происшествия сейчас работают эксперты-криминалисты и следователи Следственного комитета. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

После трагедии следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».