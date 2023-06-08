Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске жильцам разрушенного взрывом дома передали 45 коробок гуманитарной помощи. Все необходимое доставили людям в гостиницы Брянска и Комплексный центр. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Городские власти организовали для людей сбор гуманитарной помощи. К местам их временного размещения доставили масло, чай, кофе, консервы, крупы, средства гигиены…Всего продуктов и товаров первой необходимости собрали на 150 тысяч рублей. После трагедии пострадавших заселили в благоустроенные комнаты, и предоставили бесплатное питание.

- Мы будем рядом, - сказал первый заместитель Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Напомним, 4 июня в Володасрком районе Брянска прогремел взрыв в одной из квартир дома №2 по улице 11 лет Октября. Предположительно взорвался водонагревательный прибор. Люди, в буквальном смысле, остались на улице в том, в чем успели выбежать из дома.

После трагедии в Брянске объявили режим чрезвычайной ситуации.

Семьи из разрушенного взрывом дома переселили в гостиницы Брянска и Комплексный центр. Жильцы разрушенного взрывом дома получат по 10 тысяч рублей.