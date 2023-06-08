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Происшествия8 июня 2023 10:23

В Брянске завели уголовное дело после падения семилетней девочки из окна девятого этажа

Следователи допрашивают родителей и родственников погибшего ребенка
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске завели уголовное дело после падения семилетней девочки из окна девятого этажа дома на улице Ново-Советской. Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ребенок погиб, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Провели осмотр места происшествия, зафиксировали обстановку места проживания потерпевшего ребенка, допрашивают родителей, других родственников, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в Следственном комитете.

Напомним, трагедия произошла в Брянске утром 8 июня из окна девятого этажа дома №123 на улице Ново-Советской выпала семилетняя девочка. По предварительной информации, семья в областной центр переехала недавно из Людиново. В день гибели девочка находилась в квартире одна.

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