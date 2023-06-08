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Происшествия8 июня 2023 8:54

В Брянске из окна девятого этажа дома на улице Ново-Советской выпала семилетняя девочка

Семья недавно переехала в город из Людиново
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 8 июня утром из окна девятого этажа дома №123 на улице Ново-Советской выпала семилетняя девочка. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По предварительной информации, семья в областной центр переехала недавно из Людиново. В день трагедии девочка находилась одна дома. В школу ее пока не оформили, но ребенок на каникулы был устроен в летний лагерь с дневным пребыванием в школу №42.

- Следственные органы выясняют причины трагедии, - говорят в мэрии горда. - Пресс-служба Брянской городской администрации работает на месте происшествия.

Информация о трагедии дополняется.

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