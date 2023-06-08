Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор потребовал убрать несанкционированную свалку в Сельцо. В прошлом году администрация города заключила контракт с подрядчиком на четыре миллиона рублей по подготовке котлована, Брянский государственный инженерно-технологический университет разработал проект. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Весной из-за дождей и подъема грунтовых вод котлован наполнился водой и, как утверждает подрядчик, у него возникли трудности с подготовкой основания котлована перемещения туда свалочных масс. Работы остановили

В течение полугода никаких действий по решению проблемы не предпринимали. А ведь вода сама по себе не уйдет.

- Считаю, что это вопиющее бездействие и со стороны контролирующих чиновников, и со стороны подрядчика, - сказал Александр Богомаз.- Кадровые решения уже приняты: строгий выговор объявлен курирующему заместителю Губернатора и директору департамента природных ресурсов и экологии.

Подрядчик должен в течение пяти дней провести рекомендованные экологическим надзором мероприятия по устранению подтоплений. Если это не поможет, нужно будет вносить изменения в проектную документацию и утверждать их в законном порядке.

Губернатор поручил ежедневно представлять отчет с указанием объемов выполненных работ.