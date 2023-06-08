Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске спилят больше 850 деревьев пораженных вредителями. В городе все ясени уничтожает ясеневая изумрудная узкотелая златка. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Необходимо в очагах поражения установить карантинные зоны, спилить все больные и засохшие деревья, - рекомендовал городским властям Андрей Гордеев, врио начальника отдела контроля за продукцией растениеводства и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора.

При районных администрациях создадут комиссии, которые обследуют каждое дерево и составят акты.

Городская администрация уже начала изыскивать финансовые средства для компенсационного озеленения. В качестве новых насаждений рассматривают саженцы липы, клена обыкновенного, дуба красного, рябины, белой акации.

Такая же беда в городе и с каштанами. Они повреждены каштановой молью. Планируют также провести комиссионное обследование насаждений каштанов и принять решение по каждому дереву.