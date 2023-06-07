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Общество7 июня 2023 12:13

Брянского электромеханика Аркадия Зубова удостоили правительственной награды

За трудовые успехи мужчину наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Владимир Смирнов, ТАСС.

Фото: Владимир Смирнов, ТАСС.

Брянского электромеханика Аркадия Зубова удостоили правительственной награды – ордена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокую награду он заслужил за достигнутые трудовые успехи. Во вторник, 6 июня, указ подписал президент России Владимир Путин.

Аркадий Павлович трудится электромехаником в Брянском региональном центре связи, входящего в состав АО «Российские железные дороги».

Вместе с нашим земляком правительственные награды получили и другие жители России. Среди них известные артисты, деятели культуры и работники предприятий.

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