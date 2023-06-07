Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске улицу Металлистов отремонтировали с недостатками. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Комиссия по приемке указала на проседание люков, несоответствие нормам высоты пандусов. Также необходимо корректировать размещение некоторых дорожных знаков. Особое возмущение вызвала укладка асфальта. Которую провели без оглядки на геодезические отметки. Из-за этого на новом асфальте после дождя появляются значительные лужи. Особенно они заметны возле домов №20 и №33. Возле дома №33 вода скапливается на пешеходном переходе.

Комиссия подпишет акт приемки только после устранения выявленных недостатков. А сама улица Металлистов будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика. В течение этого срока подрядная организация за свой счет будет устранять все выявленные недостатки.

Протяженность дороги по улице Металлистов составляет 1,4 километра, площадь асфальтирования - 10,3 тысячи квадратных метров. Объект - переходящий с прошлого года. Подрядчик установил новые бордюры, отремонтировал существующие и построил новые тротуары, уложил асфальт, нанес разметку на проезжую часть. Также на улице появились новые дорожные знаки и современное яркое освещение. Вдоль улицы взамен вырубленных зарослей кустарника высадили остролистные клены. Стоимость работ по муниципальному контракту - немногим более 38 миллионов рублей.