Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор призвал в муниципалитетах летом активно использовать спортивные объекты. Это важно особенно летом. Об этом Александр Богомаз сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Обращаюсь ко всем главам муниципальных образований: берите пример со Стародуба, где ледовый дворец работает до часу ночи! - сказал глава брянского региона. - От желающих покататься на коньках нет отбоя! Мало того, таким образом дворец зарабатывает деньги - на ту же оплату коммунальных расходов.

Также он привел и противоположный пример, когда закрывают ледовые дворцы на лето, растапливают лед,.

- Призываю всех: занимайтесь оздоровлением детей и молодежи с использованием всех спортивных сооружений, которые есть на территории Брянской области! – обратился к главам муниципальных образований Александр Богомаз.

Также губернатор напомнил, что с 1 июня началась летняя оздоровительная кампания. В Брянской области в этом году будут работать 398 организаций отдыха детей и их оздоровления.

В лагерях смогут отдохнуть больше 40 тысяч детей. На эти цели из бюджета выделили 353,6 миллиона рублей.