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Звезды7 июня 2023 7:14

В Брянской области откроют туристический маршрут «По дорогам Вщижского княжества»

Событие состоится 10 июня
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг", vk.com.

Фото: Музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг", vk.com.

В Брянской области 10 июня откроют туристический маршрут «По дорогам Вщижского княжества». Проект разработали сотрудники регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вместе с музеем-заповедником «Овстуг». Об этом сообщает издание «Жуковка32».

Открытие нового маршрута предварит возложение цветом к памятнику поэту Федору Тютчеву. В маршрут включены несколько исторических мест, находящихся между Освтугом и Вщижом.

Победа проекта на конкурсе президентских грантов дала возможность воплотить его в реальность.

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