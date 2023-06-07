В Брянской области откроют туристический маршрут «По дорогам Вщижского княжества»

Фото: Музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг", vk.com.

В Брянской области 10 июня откроют туристический маршрут «По дорогам Вщижского княжества». Проект разработали сотрудники регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вместе с музеем-заповедником «Овстуг». Об этом сообщает издание «Жуковка32».

Открытие нового маршрута предварит возложение цветом к памятнику поэту Федору Тютчеву. В маршрут включены несколько исторических мест, находящихся между Освтугом и Вщижом.

Победа проекта на конкурсе президентских грантов дала возможность воплотить его в реальность.

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