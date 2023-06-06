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Экономика6 июня 2023 19:00

Игорь Маковский: в 2023 году планируется обновление 400 единиц автопарка «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

На данный момент Обществами эксплуатируется порядка 8,5 тысяч единиц техники,
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, одной из тем которого стало формирование программы обновления автотранспортных средств филиалов энергообществ.

Как подчеркнул глава компании, модернизация автопарка – одно из важных направлений деятельности. Программа обновления учитывает сложные эксплуатационные и климатические условия работы энергетиков. Новая техника позволит проводить ремонтные работы в труднопроходимой и заболоченной местности, при перепадах температуры воздуха и изменениях погодных условий.

На данный момент Обществами эксплуатируется порядка 8,5 тысяч единиц техники, в числе которой бригадные автомобили, автогидроподъемники, бурильно-крановые машины и другие транспортные средства. До конца 2023 года планируется обновление 400 единиц автопарка.

«Оперативность реагирования и качество ликвидации последствий нештатных ситуаций в электрических сетях во многом зависит от мобильности аварийно-восстановительных бригад и надежности работы специальной техники. Особое внимание уделяется безопасности транспортировки персонала и грузов. Наличие современного автотранспорта является важным условием выполнения любых производственных задач, что в итоге способствует обеспечению качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей», – отметил Игорь Маковский.

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС