Брянскэнерго напоминает рыбакам о необходимости соблюдения правил электробезопасности

Фото: ПАО «Россети Центр».

В связи с установившейся в Брянской области теплой погодой и наступлением летнего сезона рыбной ловли филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» напоминает рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Необходимо помнить!

Современные удилища изготавливаются из углепластика – материала, который является проводником электрического тока.

На корпусе большинства удилищ нанесена информация об опасности ловли рыбы под ЛЭП. Обращайте внимание на эту информацию.

Прикосновение или даже приближение удилища к действующей ЛЭП неизбежно приведет к смертельной травме!

Категорически запрещено ловить рыбу под действующими линиями электропередачи!

Необходимо быть предельно внимательным, перемещаясь под ЛЭП ведь, расстояние от земли до ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров. Следует предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние – менее 1 метра к воздушным ЛЭП;

Приобретая удочку ребенку, обязательно расскажите ему об опасностях, связанных с электрическим током. Необходимо разъяснить правила поведения при рыбной ловле, а также запретить рыбачить под ЛЭП.

ВНИМАНИЕ!!!

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор ни в коем случае нельзя приближаться к поврежденным проводам ближе, чем на 8 метров и проникать внутрь электроустановок! Нужно немедленно сообщить об этом по телефону круглосуточной бесплатной линии энергетиков 8 800 220 0 220.

Выезжая на рыбалку, будьте осторожны и берегите свою жизнь!