Зеленая повестка «Дружбы»

Фото: «Транснефть – Дружба».

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», - говорил маленький принц из сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Эта знаменитая фраза для многих уже стала руководством к действию. Экологичность постепенно становится одним из основных трендов современного общества, которому следуют и небольшие предприятия, и промышленные гиганты. Экологичность – неизменный стандарт для компании «Транснефть – Дружба», обеспечивающей транспортировку «черного золота» от берегов Волги до западных границ России.

В приоритете экобезопасность

Самый протяженный в мире нефтепровод «Дружба» был построен 60 лет назад. Уже тогда его создатели задумывались о том, как не навредить природе – все самые передовые технологические решения, существовавшие на тот момент, были применены во время строительства магистрали. Экологическая безопасность – это основополагающее правило и для компании «Транснефть – Дружба», которая сегодня обслуживает порядка 7,5 тысяч километров магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, в том числе легендарную «Дружбу», в 11 российских регионах. И везде работа выстроена со строжайшим соблюдением экологичности производственных процессов.

Фото: «Транснефть – Дружба».

Начальник Центральной лаборатории экологического мониторинга Брянского районного управления (РУ) АО «Транснефть – Дружба» Оксана Панфилова рассказывает, что только за один день лаборанты выполняют несколько десятков анализов проб воды, воздуха почвы, которые отбирают в местах работы производственных объектов компании. Чтобы точно знать о состоянии окружающей среды каждую пробу досконально изучают - к примеру воду, сточную и питьевую, проверяют не меньше, чем на 40 показателей. За год компания анализирует более 35 тысяч проб, результаты исследований неизменно подтверждают их соответствие всем нормативам.

«Лаборатория оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Качество проводимых исследований регулярно подтверждают экспертные организации, назначенные Федеральной службой по аккредитации. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что наши объекты экологически безопасны», - отметила руководитель лаборатории Брянского РУ.

Не только брать, но и отдавать

В этом году ПАО «Транснефть», в структуру которого входит «Транснефть - Дружба», отмечает 30-летие. Все это время охрана окружающей среды остается высшим и неизменным приоритетом компании. Нефтепроводчики реализуют масштабные экопрограммы, в том числе, по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

Каждое лето десятки тысяч мальков отправляются в большое путешествие из рыбных хозяйств к акваториям рек. Стерлядь, сазан, толстолобик - по заказу «Транснефть – Дружбы» для восстановления экосистем российских водоемов на фермах выращивают только ценные породы рыб. К новому месту жительства молодь перевозят со всеми удобствами – в специализированных автомобилях поддерживают нужную температуру, а воду насыщают кислородом, чтобы «пассажиры» успешно перенесли транспортировку.

Фото: «Транснефть – Дружба».

Этим летом почти 25 тысяч мальков стерляди и сазана будут выпущены в водоемы Азово-Черноморского бассейна, в Сурское водохранилище Пензенской области, в р. Десну Брянской области. Первый выпуск намечен на начало июля.

Также компания ежегодно участвует и в проектах лесовосстановления. К примеру, в прошлом году посадили порядка 350 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев, большую часть в Пензенской области. В этом - 1600 сеянцев сосны в Орловской области в границах Мценского лесничества, кроме того высадили аллеи в Липецкой, Брянской и Самарской областях.

««Зеленые» акции - не разовые мероприятия, а часть масштабной системной работы по сохранению уникальных природных богатств России. Это одна из важнейших задач нашей компании», - рассказала начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть – Дружба» Елена Швыдкова.

В мае 2023 г. «Транснефть – Дружба» в очередной раз подтвердила результативность действующей на предприятии системы экологического менеджмента, получив сертификат соответствия требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 14001.

Будущее за эковоспитанием

Самарский ботанический сад - уникальный памятник природы, где собраны растения нескольких климатических зон, многие из них редкие – занесены в Красную книгу. Весной волонтеры Куйбышевского районного управления «Транснефть – Дружбы» провели здесь экологическую акцию - убрали площадку от прошлогодней листвы, сухостоя и высадили несколько десятков саженцев деревьев, специально подобранных сотрудниками научного учреждения для этой особо охраняемой природной территории. Накануне Дня экологии, который отмечается 5 июня, сотрудники РУ организовали для детей познавательную экскурсию в ботанический сад.

«Любовь к родной природе необходимо прививать детям с самых юных лет, в этом возрасте закладываются основы правильного отношения к окружающему миру. Пройдет не так уж много лет, кто-то из сегодняшних малышей продолжит наше дело и мы будем уверены, что будущие нефтепроводчики станут также ответственно заботится об экологии, как сегодня это делаем мы», - сказала руководитель служба экологической безопасности Куйбышевского РУ Ольга Бойко.