Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области больше двух тысяч выпускников сдали ЕГЭ по физике и истории. Тесты по физики писали 1084 человека, по истории – 1024 выпускника.

Экзаменационные испытания проходили в 35 пунктах на базе общеобразовательных школ. За ходом ЕГЭ следили общественные наблюдатели и системы видеонаблюдения.

На написание тестов по физике выпускникам давали 3 часа 55 минут. Тесты включали 30 заданий. Чтобы поступить в вуз на ЕГЭ по этому предмету нужно набрать 36 баллов.

Экзамен по истории состоял из 21 задания. На них отводилось три с половиной часа. Выпускники отвечали на вопросы по фактам истории Великой Отечественной войны. Чтобы поступить в вуз на экзамене по истории они должны набрать 32 балла.

Результаты ЕГЭ по истории и физики станут известны не позднее 19 июня. Те, кто по уважительной причине не смог их сдать 5 июня, смогут это сделать в резервные дни - 29 июня и 1 июля.

Самый массовый экзамен по обществознанию одиннадцатиклассники будут сдавать 8 июня. Его выбрали больше 2,5 тысяч выпускников.