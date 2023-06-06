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Общество6 июня 2023 6:52

В Брянске в парке Толстого появился шахматный стол

Теперь любители шахмат могут играть на свежем воздухе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

Фото: Городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

В Брянске в парке-музее Алексея Толстого появился шахматный стол. Об этом сообщают в Городском объединении парков культуры и отдыха Брянска.

Теперь любители интеллектуальных игр могут играть на свежем воздухе. Это стало для брянцев приятным подарком.

Также в парке есть немало других достопримечательностей. Здесь можно прогуляться по зеленым аллеям и полюбоваться сказочными деревянными скульптурами.

Всех любителей шахмат и не только их приглашают в парк Алексея Толстого.

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