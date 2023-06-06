Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский теннисист Георгий Абушенко победил в первенстве региона. Он выступал в группе до 15 лет и стал серебряным призером турнира. Спортсмен показал хороший результат в одиночном разряде в трехсетовом поединке. Георгий был самым младшим игроком по возрасту. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Юный спортсмен занимается в спортивной школе «Торпедо».

Также в парном разряде вместе со спортсменкой из спортивной школы по теннису «Горизонт» Георгий стал победителем первенства Брянской области.

"Первенство Брянской области" по теннису прошло на минувшей неделе. В соревнованиях участвовали сильнейшие теннисисты из Москвы, Белгорода, Смоленска, Рязани, Орла, Тулы.

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