Груша из брянской деревни Коростель борется за звание «Дерево года»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Груша-кормилица из деревни Коростель Брасовского района представит Брянскую область на Всероссийском конкурсе «Российское дерево года 2023». Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Огромная груша имеет возраст 200 лет, произрастает она на территории поместья крестьян Хлусовых.

- Многое повидала старая груша, плодами которой семейство Хлусовых лакомилось еще до революции. Груша-кормилица - живой памятник деревни - помогла пережить тяжелые послевоенные годы: груши мочили в бочке, сушили в печи, укладывали в солому и ели зимой мерзлыми, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Голосование за главное дерево страны продлится до 1 августа на сайте Национального конкурса «Российское дерево года 2023». Брянская груша «участвует» под номером 58.