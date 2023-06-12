Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске на бульваре Гагарина в День России открылась интерактивная выставка. Экспозиция под открытым небом называется «Традиционный народный костюм Брянской области». Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Это вторая часть большого этнографического проекта. Его уже второй год реализует Брянский областной методический центр «Народное творчество» в рамках нацпроекта «Культура» регионального проекта «Творческие люди».

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Экспозиция «Традиционный народный костюм Брянской области» - результат совместной творческой работы Брянского областного методического центра «Народное творчество» и фотохудожника Костаса Асимиса. Фотохудожник активно работает с брянскими учреждениями культуры.

Фотовыставка под открытым небом будет работать до сентября этого года.

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