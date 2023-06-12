Фото: РИА "Стрела".

В Брянске проводят митинг-концерт «Все мы-Россия!». Культурное событие в честь Дня России проводят в концертном зале «Дружа». Об этом сообщает РИА «Стрела».

В зрительском зале многолюдно. Перед начало концерта зачитали поздравление президента России Владимира Путина, адресованное жителям Брянской области. Всех присутствующих с праздником поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Поздравляю вас с Днем России! – сказал Александр Богомаз.- Эта важнейшая государственная дата объединяет всех, кто любит свою Родину, чтит ее историю, сохраняет многовековые национальные традиции, богатейшую культуру, историческую правду, светлую память о героях нашей великой страны. Своим созидательным трудом, волей и талантом россияне создавали Великую державу, приумножали ее духовный потенциал, защищали от врагов. Эти традиции патриотизма и гражданственности важны для нас. Сегодня народ строит настоящее и будущее страны: развиваются города и села, крепнет экономика, реализуются национальные проекты и региональные программы. Россия прирастает новыми территориями. Наш священный долг - защитить жителей Донбасса от угроз неонацистов, предоставить право людям жить в России. Сегодня наследники поколения победителей мужественно выполняют задачи специальной военной операции, порой, отдавая самое дорогое - жизнь, во имя нашего будущего. Светлая память всем погибшим! Честь и хвала участникам специальной военной операции. Мы оказывает поддержку нашим военнослужащим и жителям Донбасса. Наши военнослужащие передают благодарность своим землякам за все то, что вы делаете во имя нашей Победы.

В зале присутствовали гости праздника - учеников школ Брянки. Их также поздравил глава региона.

Фото: РИА "Стрела".

В торжественной обстановке юным брянцам, которым исполнилось 14 лет, вручили паспорта. Гланый документ ребята получили Новый документ в обложке РДДМ «Движение первых» и значок движения в обложке РДДМ «Движение первых» и вместе с ним - значок движения.

Концертная программа проходила по тематическим блокам: после пролога следуют эпизоды «Память поколений», «Матушка земля», «Донбасс за нами», «Пусть всегда будет солнце!». Торжественные и лирические песни чередовались с зажигательными танцами. К примеру, свои подарки преподнес ансамбль русских народных инструментов «Надея», который исполнил композицию «Ехал казак за Дунай», образцовый старший хор Брянской городской детской хоровой школы выступил с флагами и «Маршем энтузиастов».

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