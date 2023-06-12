Александр Богомаз поздравил жителей Брянщины с Днем России

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил жителей с Днем России. Текст поздравления опубликовали на сайте регионального правительства.

- За годы, прошедшие с момента принятия Декларации о государственном суверенитете, в нашей стране произошли огромные изменения, - говорится в поздравлении. - По своему значению они равны целой эпохе. У нас появился свой бесценный опыт государственного строительства, своя новейшая история. В общественном сознании прочно укрепилось понимание необходимости дальнейших преобразований, построения зрелого, активного, ответственного гражданского общества. День России направляет наши дела и помыслы на сохранение многовековых национальных традиций, богатейшей культуры, исторической правды и светлой памяти о героях Отечества. Созидательный труд каждого из нас, четкое понимание прав и обязанностей являются основным залогом движения России по пути дальнейшего социально-экономического развития, укрепления гражданского общества и повышения качества жизни граждан. Только так мы сможем достигнуть всех целей, приумножить мощь и могущество нашей великой страны.

Губернатор пожелал всем брянцам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.

С днем России жителей брянского региона поздравил президент Владимир Путин.