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Звезды12 июня 2023 7:31

Брянский ансамбль «Ватага» выступил на гала-концерте фестиваля «Добровидение»

Культурное событие состоялось в Санкт-Петербурге
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Ватага", vk.com, скриншот видео.

Фото: "Ватага", vk.com, скриншот видео.

Бярнский народный ансамбль «Ватага» выступил среди участников гала концерта фестиваля «Добровидение». Культурное событие проходило в Санкт-Петербурге с 9 по 11 июня. Об этом артисты рассказали в соцсети.

В этом году фестивлаь прошел в восьмой раз. Международный музыкальный фестиваль «Добровидение» собрал на своих площадках талантливые и самобытные коллективы, представляющие искусство народностей России и стран ближнего зарубежья.

Кроме брянской «Ватаги» на фестивале выступали победители телепроекта «Голос» иеромонах Фотий и Петр Захаров. Также в нем участвовала фолк-группа «Русь» и многие другие .

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