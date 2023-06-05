В Брянске за мошенничество арестовали экс-депутата Артема Ашеко

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске за мошенничество арестовали экс-депутата областной Думы Артема Ашеко. Решение о заключении обвиняемого под стражу вынес 3 июня Советский районный суд Брянска. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

По версии предварительного следствия, Ашеко вместе с соучастниками похитил у потерпевшего больше 11 миллионов рублей под предлогом передачи взяток правоохранительным и судебным органам для разрешения корпоративного спора в пользу потерпевшего. На судебном заседании он просил избрать ему наказание в виде домашнего ареста или залога.

- Учитывая, что Ашеко обвиняется в совершении группового тяжкого корыстного преступления, направленного против собственности, а более мягкая мера пресечения не гарантирует возможность беспрепятственного осуществления уголовного судопроизводства, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2023 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Постановление суда не вступило в законную силу.