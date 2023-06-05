Фото: скриншот видео.

Брянцы передали военным из батальона Пересвет квадрокоптер и телевизор. Прихожане выгоничского храма Святителя Николая собрали средства и приобрели их для бойцов.

Военнослужащие приняли подарок и записали видеообращение со словами благодарности в адрес земляков.

- От личного состава батальона имени Александра Пересвета выражаем огромную благодарность прихожанам храма во имя Святителя Николая города Выгоничи, - говорится в видеообращении. - С этим подарком мы увидим врагов не только днем, но и ночью. Победа будет за нами!

Напомним, добровольческий батальон имени Александра Пересвета в Брянской области создали год назад. Сейчас бойцы сражаются с противников в авдеевском направлении