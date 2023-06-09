Из Брянской области еще одна группа мужчин отправилась на службу по контракту в зону СВО

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Из Брянской области еще одна группа мужчин -добровольцев отправилась на службу по контракту в зону СВО. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На этот раз на сборный пункт пришли мужчины отслужившие в армии и те, и те, кто военную службу не проходил, но принял решение заключить контракт для того, чтобы принять участие в специальной военной операции.

Сначала брянских добровольцев направят в Волгоград и другие учебные центры. Здесь они пройдут дополнительную подготовку. А после и боевое слаживание.

Напомним, 1 июня брянские мужчины вступили в ряды добровольцев для участия в специальной военной операции.

А еще раньше, 27 мая, группа брянских защитников отправилась в зону СВО.