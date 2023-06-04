Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт4 июня 2023 15:41

Брянское «Динамо» крупно обыграло калужскую футбольную команду

Матч завершился со счетом 7:0 в пользу сине-белых
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ФК "Динамо Брянск".

Фото: ФК "Динамо Брянск".

Брянское «Динамо» крупно обыграло футбольную команду «Калуга». Игра прошла на стадионе «Динамо» 4 июня и завершилась со счетом 7:0 в пользу сине-белых.

Победа брянской команды была очевидна. Калужские футболисты с первую по седьмую минуту матча пропустили три мяча. Это редкий случай в истории профессионального футбола!

До конца первого тайма динамовцы забили гостям еще два мяча, а во втором тайме закрепили свой успех, забив в ворота соперника еще два гола.

После этой блестящей победы «Динамо-Брянск» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

Возрастное ограничение – 6+

КАРТИНА ДНЯ