Брянское «Динамо» крупно обыграло калужскую футбольную команду

Фото: ФК "Динамо Брянск".

Брянское «Динамо» крупно обыграло футбольную команду «Калуга». Игра прошла на стадионе «Динамо» 4 июня и завершилась со счетом 7:0 в пользу сине-белых.

Победа брянской команды была очевидна. Калужские футболисты с первую по седьмую минуту матча пропустили три мяча. Это редкий случай в истории профессионального футбола!

До конца первого тайма динамовцы забили гостям еще два мяча, а во втором тайме закрепили свой успех, забив в ворота соперника еще два гола.

После этой блестящей победы «Динамо-Брянск» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

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