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Общество4 июня 2023 12:24

В подшефной Брянке строят дорогу с помощью брянской техники

Магистраль расположена в микрорайоне №4
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Евгений МОРОЗОВ, телеграм-канал.

Фото: Евгений МОРОЗОВ, телеграм-канал.

В подшефной Брянке Луганской Народной Республики в микрорайоне №4 строят дорогу с помощью брянской техники. Строители начали укладывать асфальт. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Брянки Евгений Морозов.

Строительство дороги ведут с помощью брянских катка, погрузчика и самосвала.

- В дальнейшем работы будут проведены в микрорайоне «Молодежный», по улице Молодогвардейской в Краснополье и далее по основным маршрутам движения транспорта, - рассказал Евгений Морозов.

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