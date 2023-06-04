В подшефной Брянке строят дорогу с помощью брянской техники

Фото: Евгений МОРОЗОВ, телеграм-канал.

В подшефной Брянке Луганской Народной Республики в микрорайоне №4 строят дорогу с помощью брянской техники. Строители начали укладывать асфальт. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Брянки Евгений Морозов.

Строительство дороги ведут с помощью брянских катка, погрузчика и самосвала.

- В дальнейшем работы будут проведены в микрорайоне «Молодежный», по улице Молодогвардейской в Краснополье и далее по основным маршрутам движения транспорта, - рассказал Евгений Морозов.