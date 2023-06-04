Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В брянском Локте освятили крест на купол храма Новомученников и исповедников. В храме совершили чин освящения новосооруженного Креста. Его благословил Митрополит Брянский и Севский Александр. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Событие возглавил благочинный Брасовского церковного округа иерей Аркадий Кунегин. После чина освещения крест подняли на обновленный купол храма.

- В настоящее время выполнен первый этап реставрационных работ, начавшихся в марте текущего года, - говорят в Брянской епархии. - Впереди еще много дел, но община прилагает все усилия к совершению богоугодного дела.