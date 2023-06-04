В брянском Овстуге прошел Всероссийский праздник поэзии

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Овстуге 3 июня прошел Всероссийский праздник поэзии «Родник поэзии твоей..». Его по традиции посвятили творчеству поэта Федора Ивановича Тютчева. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Праздник объединил представителей писательского сообщества не только Брянщины, но и Белгородской, и Смоленской областей.

Прошло награждение и показ творческих программ победителей областного конкурса детских любительских театральных коллективов, посвященного 220-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева, в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». На площадках праздника представили различные творческие события: концерты, квесты, художественный пленэр. Школа Марии Бирилевой принимала юных гостей праздника. Здесь провели различные мастер-классы и спектакли, организованные силами творческих коллективов Брянска. Все желающие у открытого микрофона могли прочитать любимые стихотворения.

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