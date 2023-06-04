Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Стародубе проходит первенство по самбо. В состязаниях участвуют 150 юных спортсменов из Брянска, Клинцов и Стародуба. Ребят поддерживают болельщики и родители. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На Брянщине создали все условия для занятий спортом. В области построили 74 спортивных объекта. Это - ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, стадионы, спортивные площадки, которые оснащаются современным оборудованием, футбольные поля.

Возрастное ограничение -6+