Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт4 июня 2023 8:30

В брянском Стародубе проходит первенство по самбо

В состязаниях участвуют 150 юных спортсменов региона
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Стародубе проходит первенство по самбо. В состязаниях участвуют 150 юных спортсменов из Брянска, Клинцов и Стародуба. Ребят поддерживают болельщики и родители. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На Брянщине создали все условия для занятий спортом. В области построили 74 спортивных объекта. Это - ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, стадионы, спортивные площадки, которые оснащаются современным оборудованием, футбольные поля.

Возрастное ограничение -6+

КАРТИНА ДНЯ